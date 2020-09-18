Для каких пособий не потребуется карта «МИР»

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Ряд социальных пособий с 1 октября будут выплачивать только на карту национальной платёжной системы; несколько социальных выплат продолжат перечислять на привычные реквизиты.

Часть социальных пособий будут перечислять только на карты «МИР» с 1 октября. Часть выплат всё же можно будет получить по другим платёжным системам.

Для каких выплат не нужна карта «МИР»:

- пособия по временной нетрудоспособности работникам-чернобыльцам;

- пособия на погребения.

Пособия, которые переведут только на карту «МИР»:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;

- пособие по временной нетрудоспособности работнику, пострадавшему от радиационного воздействия.

Напомним, президент поручил выделить деньги на выплаты классным руководителям.