Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Для каких пособий не потребуется карта «МИР»

сегодня 15:35

Фото с сайта pixabay.com

Ряд социальных пособий с 1 октября будут выплачивать только на карту национальной платёжной системы; несколько социальных выплат продолжат перечислять на привычные реквизиты.

Часть социальных пособий будут перечислять только на карты «МИР» с 1 октября. Часть выплат всё же можно будет получить по другим платёжным системам.

Для каких выплат не нужна карта «МИР»:

- пособия по временной нетрудоспособности работникам-чернобыльцам;

- пособия на погребения.

Пособия, которые переведут только на карту «МИР»:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;

- пособие по временной нетрудоспособности работнику, пострадавшему от радиационного воздействия.

Напомним, президент поручил выделить деньги на выплаты классным руководителям.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

выплаты
пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42173
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41243
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31700
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20848
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19186
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19102
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18884
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают