Для каких пособий не потребуется карта «МИР»
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Ряд социальных пособий с 1 октября будут выплачивать только на карту национальной платёжной системы; несколько социальных выплат продолжат перечислять на привычные реквизиты.
Часть социальных пособий будут перечислять только на карты «МИР» с 1 октября. Часть выплат всё же можно будет получить по другим платёжным системам.
Для каких выплат не нужна карта «МИР»:
- пособия по временной нетрудоспособности работникам-чернобыльцам;
- пособия на погребения.
Пособия, которые переведут только на карту «МИР»:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;
- пособие по временной нетрудоспособности работнику, пострадавшему от радиационного воздействия.
Напомним, президент поручил выделить деньги на выплаты классным руководителям.
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