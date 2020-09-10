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До конца сезона: Александр Кержаков вступил в должность главного тренера «Томи»

сегодня 18:32

Фото wikipedia.org

Вчера Александр Кержаков прибыл в Томск; в тот же день он подписал контракт с клубом.

Александр Кержаков теперь новый главный тренер «Томи». В четверг, 24 сентября, знаменитый футболист прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона. Об этом сообщил ФК «Томь».

После крайне неудачного старта томской команды в первенстве Олимп-ФНЛ и отставки главного тренера Василия Баскакова президент ФК «Томь» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин провёл переговоры со знаменитым футболистом, и он стал наставником томского клуба.

Тренерская карьера Александра Кержакова началась в марте 2018 года: он возглавил юношескую сборную России и вывел ребят в финал чемпионата Европы. И теперь новый этап — пост главного тренера «Томи».

Напомним, Кержакову предложили возглавить томский клуб в начале сентября.

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Теги

футбол
тренер
контракт

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