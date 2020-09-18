Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

ДТП на взлётном поле: в Шереметьево самолёт из Тюмени столкнулся с самоходным трапом

сегодня 01:20

Фото pixabay.com

Правила дорожного движения важны не только на автомагистралях; самоходный трап «поцеловался» с самолётом.

Прибывший из Тюмени лайнер на взлётном поле аэропорта Шереметьево столкнулся с самоходным трапом, пишет «Наш город».

Инцидент произошёл, когда тягач пытался поставить на место Вoeing-737, в итоге лайнер правым крылом столкнулся с самоходным трапом. По словам представителя Шереметьево, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Пассажиры организованно покинули борт самолёта.

Напомним, 21 сентября стало известно, что пассажиры активно использовали аэропорт «Толмачёво» в пандемию.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

авария

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42089
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41007
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31635
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20747
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19050
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19027
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18728
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают