ДТП на взлётном поле: в Шереметьево самолёт из Тюмени столкнулся с самоходным трапом
Фото pixabay.com
Правила дорожного движения важны не только на автомагистралях; самоходный трап «поцеловался» с самолётом.
Прибывший из Тюмени лайнер на взлётном поле аэропорта Шереметьево столкнулся с самоходным трапом, пишет «Наш город».
Инцидент произошёл, когда тягач пытался поставить на место Вoeing-737, в итоге лайнер правым крылом столкнулся с самоходным трапом. По словам представителя Шереметьево, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Пассажиры организованно покинули борт самолёта.
Напомним, 21 сентября стало известно, что пассажиры активно использовали аэропорт «Толмачёво» в пандемию.
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