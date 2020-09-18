«Какой стыд»: «Ростов» проиграл «Маккаби» и вылетел из еврокубков

Pixabay.com

Российская команда проиграла со счетом 1:2; в социальных сетях назвали выступление клуба позором.

Футбольный клуб «Ростов» проиграл израильской команде «Маккаби» из Хайфы со счётом 1:2 и вылетел из розыгрыша еврокубков. Пользователи социальных сетей назвали выступление российской команды не иначе как позором.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер клуба Валерий Карпин заявил, что уровень российского чемпионата по футболу находится на одном уровне с израильским, но его команде просто не повезло. Матчи с иностранцами показывают, что российские клубы пока не готовы играть на должном уровне с грандами европейского футбола и с теми, кто борется за квалификацию.





«Я считаю, что господину Дюкову есть над чем задуматься с точки зрения развития футбола в России. Картина удручающая», — заявил Карпин изданию «Чемпионат».

«Ростов – очередной позор нашей лиги приколов», — написал пользователь Alex Becks в «Твиттере».

«Ростов вслед за Динамо опозорился в Лиге Европы», — также добавил пользователь Nail-football.

«Какой стыд. #ростов #динамо вы зачем занимаете места в еврокубках, если вы там не хотите играть? А по игре видно, что вы даже не хотите», — вторит всем пользователь AhmetzyanovR.

Напомним, московское «Динамо» также вылетело из розыгрыша еврокубков, проиграв «Локомотиву» из Тбилиси со счётом 2:1.