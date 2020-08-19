Евро на Мосбирже стоит дороже 91 рубля

Фото pixabay.com

Евро на биржевых торгах достиг исторического максимума четырёхлетней давности; подорожал и доллар.

Российский рубль вновь ослабел: евро стоит дороже 91 рубля, что стало повторением показателя февраля 2016 года, рост – больше 1% к предыдущим торгам на Мосбирже. Доллар тоже прибавил в весе – до 78,29 рублей, это уровень апреля 2020 года.

А вот нефть не радует – на Лондонской бирже стоимость ноябрьского фьючерса упала до $41,7/ баррель для марки Brent и до $39,93 для WTI. Это существенно ниже заложенных в российский бюджет параметров.

Напомним, 19 августа Банк России напечатал 800 тонн пятитысячных банкнот.