Fashion в Новосибирске: модели пройдут по подиуму у НОВАТа
Фото предоставлены организаторами модного показа
Модный показ одежды новосибирского дизайнера пройдёт у оперного театра; дефиле состоится при любой погоде.
Новосибирский fashion-дизайнер Ольга Бузыцкая представит свою новую коллекцию одежды «Ветер перемен — 2020». Модный показ пройдёт 26 сентября в 16 часов на площади Ленина. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы.
«Модели пройдут в дефиле по импровизированному подиуму — тротуару Красного проспекта прямо перед оперным театром», — уточнили там, добавив, что показ состоится в любую погоду!
Напомним, ранее участница тв-шоу «Модель XL» из Новосибирска рассказала о своём отношении к бодипозитиву.
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