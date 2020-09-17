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Fashion в Новосибирске: модели пройдут по подиуму у НОВАТа

сегодня 08:38

Фото предоставлены организаторами модного показа

Модный показ одежды новосибирского дизайнера пройдёт у оперного театра; дефиле состоится при любой погоде.

Новосибирский fashion-дизайнер Ольга Бузыцкая представит свою новую коллекцию одежды «Ветер перемен — 2020». Модный показ пройдёт 26 сентября в 16 часов на площади Ленина. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы.

«Модели пройдут в дефиле по импровизированному подиуму — тротуару Красного проспекта прямо перед оперным театром», — уточнили там, добавив, что показ состоится в любую погоду!

Напомним, ранее участница тв-шоу «Модель XL» из Новосибирска рассказала о своём отношении к бодипозитиву.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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