Fashion в Новосибирске: модели пройдут по подиуму у НОВАТа

Фото предоставлены организаторами модного показа

Модный показ одежды новосибирского дизайнера пройдёт у оперного театра; дефиле состоится при любой погоде.

Новосибирский fashion-дизайнер Ольга Бузыцкая представит свою новую коллекцию одежды «Ветер перемен — 2020». Модный показ пройдёт 26 сентября в 16 часов на площади Ленина. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы.





«Модели пройдут в дефиле по импровизированному подиуму — тротуару Красного проспекта прямо перед оперным театром», — уточнили там, добавив, что показ состоится в любую погоду!

Напомним, ранее участница тв-шоу «Модель XL» из Новосибирска рассказала о своём отношении к бодипозитиву.