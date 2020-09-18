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ФК «Новосибирск» — «КАМАЗ»: видео голов

сегодня 01:01

Фото ФК "Новосибирск"

В Новосибирске завершился матч местного футбольного клуба против «КАМАЗа» из Набережных челнов; команды сыграли вничью.

Ничьей закончилась игра футбольного «Новосибирска» против челнинского «КАМАЗа». Сибиряки не смогли одержать победу 25 сентября на своём поле. Голы в составе «Новосибирска» забили Никита Балахонцев и Максим Житнёв.

В концовке матча сибиряки были ближе к победе: Балахонцев мощно пробил в перекладину, а гол Житнёва рефери отменил из-за офсайда.

Напомним, 22 сентября состоялась игра между «Новосибирском» и ижевским «Зенитом».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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