ФК «Новосибирск» — «КАМАЗ»: видео голов
Фото ФК "Новосибирск"
В Новосибирске завершился матч местного футбольного клуба против «КАМАЗа» из Набережных челнов; команды сыграли вничью.
Ничьей закончилась игра футбольного «Новосибирска» против челнинского «КАМАЗа». Сибиряки не смогли одержать победу 25 сентября на своём поле. Голы в составе «Новосибирска» забили Никита Балахонцев и Максим Житнёв.
В концовке матча сибиряки были ближе к победе: Балахонцев мощно пробил в перекладину, а гол Житнёва рефери отменил из-за офсайда.
Напомним, 22 сентября состоялась игра между «Новосибирском» и ижевским «Зенитом».
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают