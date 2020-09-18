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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подцепил коронавирус

сегодня 00:17

Фото Reuters

Коронавирус продолжает вносить коррективы в спортивные расклады; на этот раз он снизил шансы футбольного клуба «Милан».

Златан Ибрагимович, играющий в нападении за итальянский «Милан», пропустит не только встречу с «Буде-Глимт», но и ближайший тур футбольного чемпионата Италии. Тест на коронавирус оказался положительным, сообщает сайт команды.

Тестирование Ибрагимович проходил накануне встречи с норвежской командой, которая была назначена на 24 сентября. Вместо выхода на поле он ушёл в карантин. Все остальные игроки и тренеры «Милана» коронавирусом не больны. Сообщений о состоянии Ибрагимовича не поступало.

В конце лета Ибрагимович продлил ещё на год контракт с «Миланом», в матче с «Болоньей» в первом туре серии А нынешнего сезона успел забить два гола.

Напомним, 24 сентября московский мэр рекомендовал компаниям столицы уйти на удалёнку.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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