Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Где дадут тепло 26 сентября в Новосибирске: полный список улиц

сегодня 18:05

Фото pixabay.com

С завтрашнего дня в Новосибирске начинается третий этап разворота системы отопления; домов, где потеплеют батареи, станет больше.

В Новосибирске 26 и 27 сентября пройдёт третий этап разворота системы отопления. Сиб.фм рассказывает, на каких улицах жители получат тепло.

ТЭЦ-2:

ул. Ватутина от ул. Блюхера — ул. Титова до ул. Новогодней — ул. Вертковской, проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, Якушева и Декабристов до ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская до ул. Бориса Богаткова, ул. Садовая.

ТЭЦ-3:

ул. Станиславского, Станиславский жилмассив, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко, ул. Степная, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова.

КРК №1:

ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4:

ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская.

ТЭЦ-5:

пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.

Напомним, Сиб.фм рассказал, что делать, если батареи в доме так и не потеплели.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

новосибирск
отопительный сезон

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42187
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41296
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31709
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20869
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19227
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19124
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18930
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают