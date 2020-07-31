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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «Зимней вишни»

сегодня 08:59

Фото СК РФ и из архива Сиб.фм

В суд направят дело в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского; Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. В ведомстве уточнили, что по делу Вишневского утверждено обвинительное заключение.

Как следует из материалов дела, Вишневский обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилёй Комковой. В ОПГ также входили её сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

После дачи взятки Вишневский получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня» несмотря на то, что работы производились без разрешения на строительство и с нарушением проекта.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Напомним, в конце июля суд продлил арест всех руководителей «Зимней вишни».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Генеральная прокуратура РФ
Зимняя вишня

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