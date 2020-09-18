Гороскоп на пятницу 25 сентября: шанс для лидеров

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Институт Павла Глобы представил гороскоп на пятницу, 25 сентября; день благоприятен для лидеров.

День благоприятствует активным, напористым людям, с огромной силой и неисчерпаемой энергией. Можно проводить любые социальные мероприятия, заниматься любыми видами трудовой деятельности. Если случай предоставит вам возможность стать лидером, и у вас для этого достаточно знаний, сил и умения, смело берите на себя ответственность – это ваш шанс. Согласно лунным ритмам нужно овладевать регуляцией процесса старения, как и качественного изменения себя, показаны процедуры по омоложению.

Медицина

Начавшаяся ближе к вечеру болезнь может быть очень тяжёлой и затяжной, отнеситесь внимательно к её симптомам и диагнозу. Показано лечение психосоматических заболеваний, болезней желудка и груди, болей в области диафрагмы. Уязвимы ноги, особенно в области колен, поэтому во избежание вывихов и переломов следует уменьшить физические нагрузки на них.

Приметы

Если вы ощутили сильный порыв ветра или же в вашей квартире неожиданно от ветра распахнулись окна или двери – знак богатства или новых знакомств. Если это происходит в старом доме – к переезду или далекому путешествию. Если Вас сегодня бросает в жар, горят уши, появляется сухость во рту – знак подъема энергии, укрепления сил и здоровья. Если же вы мерзнете и не можете согреться, то примите это как предупреждение о надвигающейся болезни, упадке, депрессии. Увидеть пожар, огненные вспышки – означает, что вы оскорбили Огонь. Увидеть дым, особенно черный, тем более, если он попал вам в дыхательные пути – знак потери сил, предупреждение о возможных больших неприятностях, которые произойдут именно с вами.

Сновидения

Хорошо, если вы не видите снов или не помните их. Считалось, что в этот день надо больше бодрствовать, чем спать. Если вы во сне увидели много людей в одном месте, то этот сон может быть вещим, но он касается не столько вас, сколько людей, вас окружающих.

Пища

Следует интенсивно питаться, причем энергоемкой и хорошо усваиваемой пищей: шоколад, хлебобулочные изделия, бобовые, каши. Пища должна быть разнообразной и обязательно горячей. Ритуальная еда в этот день – свекла. В жаркое время года пить вино нельзя, а в холодное – можно, но ровно столько, сколько требуется для повышения температуры тела. «Тяжелую» пищу лучше не есть.

Одежда

Благоприятны желтые, темно-красные и коричневые тона. Можно носить блестящие одежды. Избегайте любых холодных оттенков.