Горсовет Новосибирска проводит первую сессию нового созыва
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске стартовала первая сессия горсовета; три депутата отсутствуют.
Сегодня, 25 сентября, в Новосибирске открылась первая сессия горсовета седьмого совета.
В работе сессии принимает участие мэр города Анатолий Локоть.
На заседании присутствуют 47 из 50 депутатов. Ирина Беспечная и Наталья Пинус находятся в очередном отпуске, Дмитрий Червов — в командировке.
Депутаты получают удостоверения, после они будут избирать председателя горсовета и выбирать глав комитетов.
Напомним, в горсовете Новосибирска стало вдвое больше женщин.
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