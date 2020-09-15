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Горсовет Новосибирска проводит первую сессию нового созыва

сегодня 12:18

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске стартовала первая сессия горсовета; три депутата отсутствуют.

Сегодня, 25 сентября, в Новосибирске открылась первая сессия горсовета седьмого совета.

В работе сессии принимает участие мэр города Анатолий Локоть.

На заседании присутствуют 47 из 50 депутатов. Ирина Беспечная и Наталья Пинус находятся в очередном отпуске, Дмитрий Червов — в командировке.

Депутаты получают удостоверения, после они будут избирать председателя горсовета и выбирать глав комитетов.

Напомним, в горсовете Новосибирска стало вдвое больше женщин.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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