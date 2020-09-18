«Готовится к сезону»: снег выпал на горнолыжном курорте Шерегеш

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Снег выпал на вершинах гор в Кузбассе; старт сезона запланирован на 14 ноября.

В кузбасском курорте Шерегеш выпал первый снег. Пост опубликован на официальной странице горнолыжного комплекса в социальной сети «ВКонтакте».

«Шерегеш готовится к новому сезону. На вершинах уже лежит снег, а внизу ещё трава зелёная и облака, словно туман, лежат на склоне», — рассказали в паблике курорта.





Ожидается, что новый сезон для любителей экстремального отдыха в Шерегеше начнётся с 14 ноября. Есть и резервная дата – 21 ноября. Её предусмотрели на случай недостатка снега или же других форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, первый снег в грядущие выходные ожидается в Алтайском крае, его будет сопровождать резкий порывистый ветер.