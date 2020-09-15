Грязное дело на 26 млн: клининговая компания отказалась от уборки в филармонии и Толмачёво

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Новосибирская клининговая компания выиграла два крупных контракта на уборку в филармонии и аэропорту Толмачёво; в последний момент фирма не обеспечила заявку и не подписала договор – теперь она дважды попала в список недобросовестных поставщиков.

Клининговая компания из Новосибирска дважды попала в список недобросовестных поставщиков. Это связано с крупными контрактами на уборку в АО «Аэропорт Толмачёво» и ГАУК НСО «Новосибирская филармония». Согласно сайту госзакупок, оба аукциона проходили этим летом. В них победила компания ООО «Сибирь ритейл групп» (ООО «СРГ»).

Первый контракт на 2,9 млн рублей «СРГ» выиграла в середине июня. Поставщик должен был предоставить услуги по уборке помещений в новосибирской филармонии. Однако после оглашения итогов конкурса фирма по какой-то причине отказалась обеспечить заявку и заключить договор. После жалобы в региональное управление Федеральной антимонопольной службы «Сибирь ритейл групп» попала в список недобросовестных поставщиков.

Аналогичный случай произошёл в июле. Как сказано на сайте госзакупок, АО «Аэропорт Толмачёво» было готово заплатить 23 миллиона рублей за «оказание услуг по комплексной уборке помещений Сектора А, стирке грязезащитных ковровых покрытий, уборке привокзальной площади». В этом конкурсе также победила «СРГ».

Как и в случае с филармонией, компания решила уклониться от исполнения обязательства. Тогда представители аэропорта обратились в ФАС с требованием в очередной раз признать организацию недобросовестным поставщиком.

Напомним, ранее в Новосибирске началось строительство нового терминала аэропорта Толмачёво.