Индекс бигмака: российский рубль сильно недооценён

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Экономисты и финансисты используют индексы для понимания макроэкономической обстановки; бигмак проще для понимания, но им можно измерить курс валюты.

За первое полугодие индекс бигмака в России показал, что отечественный рубль недооценён на 66,51%, что выше прошлогоднего показателя в 64,5%. Согласно цене бигмака в США и России, доллар должен стоить 23,64 рубля. Об этом пишет The Economist.

Российский рубль вошёл в группу самых недооценённых валют мира наряду с рэндом ЮАР, украинской гривной, турецкой лирой и мексиканским песо.

Индекс бигмака был создан в 1986 году ведущим мировым деловым журналом The Economist для оценки реального курса мировых валют. В основу был взят бигмак потому, что его ингредиенты стандартны во всех странах и это даёт возможность точных вычислений, без влияния сторонних факторов.

Напомним, 19 августа стало известно, что Банк России выпустил 800 тонн пятитысячных купюр.