Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Ищите объезд: в Новосибирске закроют проезд в районе Октябрьского рынка

сегодня 14:57

Фото с сайта pixabay.com

Проезд для транспорта закроют из-за ремонта теплотрассы; ремонтные работы планируют закончить до 11 октября.

В Новосибирске из-за ремонтных работ перекроют движение в районе Октябрьского рынка. Проезд по улице Ленинградской в районе дома № 75 закрывают до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

В ведомстве отметили, что ограничение связано с проведением работ на теплотрассе.

Водителям на этом участке дороги стоит быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 5 октября несколько участков улиц в центре Новосибирска закроют для водителей.

0

Теги

транспорт

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42173
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41243
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31700
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20848
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19186
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19102
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18884
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают