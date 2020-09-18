Ищите объезд: в Новосибирске закроют проезд в районе Октябрьского рынка

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Проезд для транспорта закроют из-за ремонта теплотрассы; ремонтные работы планируют закончить до 11 октября.

В Новосибирске из-за ремонтных работ перекроют движение в районе Октябрьского рынка. Проезд по улице Ленинградской в районе дома № 75 закрывают до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

В ведомстве отметили, что ограничение связано с проведением работ на теплотрассе.

Водителям на этом участке дороги стоит быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 5 октября несколько участков улиц в центре Новосибирска закроют для водителей.