Искали полгода: сбежавшую с парнем 15-летнюю волжанку нашли в Новосибирске

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Девушка пропала в феврале текущего года; школьница жила в Новосибирске у родственников своего парня.

Спустя шесть месяцев удалось найти 15-летнюю волжанку. Она сбежала из дома с паспортом и телефоном и попросила мать её не искать. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Волгоградской области.

18 февраля нынешнего года в полицию обратилась жительница города Волжского. По словам матери, в середине февраля её дочь ушла из дома и не вернулась. Она описала её приметы и добавила, что у дочери при себе есть паспорт и сотовый телефон. Девушка лишь однажды вышла на связь с матерью, попросив не искать её.

Волжские оперативники уголовного розыска вместе с коллегами из регионального Главка пытались установить местонахождение пропавшей девушки, следователи на тот момент возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Недавно полицейским стало известно, что волжанка жива и, возможно, проживает в Новосибирске. Выяснилось, что в феврале она, не поставив в известность родных, вместе со своим парнем уехала в Новосибирск, где они вместе и проживали у его родственников. Маму пропавшей школьницы уже поставили в известность, что дочь нашлась.

Напомним, в Сибири 11-летний подросток ушёл в школу и пропал.