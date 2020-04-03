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Искоренять экологический ущерб норильским озёрам от разлива топлива придётся 18 лет - Росрыболовство

сегодня 22:45

Фото pixabay.com

Авария на ТЭЦ-3 серьёзно ударила по экологии; кроме непосредственного ущерба возможны мутации выжившей рыбы.

Разлитие нефтепродуктов из разрушенного резервуара на ТЭЦ-3 принесло ущерб в 191,5 млрд рублей, по крайней мере, таков размер иска Росприроднадзора к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Потребуется 18 лет на минимизацию последствий и строительство трёх заводов для запуска в озёра 9 тысяч тонн мальков осетра, хариуса и сига, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова.

Глава ведомства заявил, что выжившая рыба не будет воспроизводиться из-за повреждений, нанесённых нефтепродуктами. Более того, не исключены её мутации. Рыба непригодна в пищу. Учёные будут вести мониторинг состояния рыбы.

Авария произошла 29 мая, в результате разрушения резервуара в природу попало 20 тысяч тонн нефтепродуктов, проникших в озёра и реку Пясина, впадающую в Карское море.

Напомним, 3 апреля новосибирцев тревожила цена на нефть.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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