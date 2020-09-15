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Дмитрий Асанцев избран председателем горсовета Новосибирска

сегодня 14:48

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, с личного сайта Дмитрия Асанцева

На первой сессии новосибирского совета депутатов избрали председателя; им стал Дмитрий Асанцев.

Сегодня, 25 сентября, члена партии «Единая Россия» Дмитрия Асанцева избрали председателем новосибирского горсовета. Это произошло на первой сессии совета депутатов седьмого совета.

На пост спикера горсовета Новосибирска также претендовали Игорь Украинцев и Сергей Бoйко.

За Дмитрия Асанцева проголосовали 39 депутатов, за Украинцева — 3, за Бoйко — 5.

Напомним, в горсовете Новосибирска стало вдвое больше женщин.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
горсовет

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