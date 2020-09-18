Как защититься от вирусов без масок и таблеток: учёный назвал простой, но эффективный способ

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Александр Калинкин призвал россиян вспомнить об очевидном защитнике организма; учёный рассказал, как укреплять здоровье каждый день.

Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин заявил, что важно помнить о пользе сна для организма, особенно в период широкого распространения различных вирусов и инфекций. Специалиста цитирует информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

По словам Александра Калинкина, сон улучшает качество жизни человека и помогает защитить организм от воздействия вирусов без применения лекарственных средств.

Учёный отмечает, что человек, который спит по 5 часов в сутки, больше подвержен заражению инфекциями, чем тот, кто позволяет себе отдыхать не менее 7 часов.

Кроме того, нарушения сна являются частыми провокаторами таких серьёзных болезней, как Альцгеймер, Паркинсон и другие.

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