Какой витамин может защитить от коронавируса

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Осенью начался рост числа заражённых коронавирусом; ряд учёных связывает это с дефицитом витамина D.

Учёные заявили, что осенью можно принимать витамин D в профилактических целях, однако пока точно не доказано, что он защищает от коронавируса. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил агентству, что на рост числа заражений осенью может повлиять нехватка витамин D. Альтштейн отметил, что такая версия существует, однако пока она не доказана.

По мнению вирусолога, витамин D можно употреблять в небольших дозах — не более тысячи единиц в день. За расчётом более точных дозировок, исходя из состояния человека, лучше обращаться к врачу.

Напомним, за сутки коронавирус нашли у семи с лишним тысяч россиян.