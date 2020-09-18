Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Какой витамин может защитить от коронавируса

сегодня 16:16

Фото pixabay.com

Осенью начался рост числа заражённых коронавирусом; ряд учёных связывает это с дефицитом витамина D.

Учёные заявили, что осенью можно принимать витамин D в профилактических целях, однако пока точно не доказано, что он защищает от коронавируса. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил агентству, что на рост числа заражений осенью может повлиять нехватка витамин D. Альтштейн отметил, что такая версия существует, однако пока она не доказана.

По мнению вирусолога, витамин D можно употреблять в небольших дозах — не более тысячи единиц в день. За расчётом более точных дозировок, исходя из состояния человека, лучше обращаться к врачу.

Напомним, за сутки коронавирус нашли у семи с лишним тысяч россиян.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

здоровье
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42180
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41271
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31704
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20857
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19206
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19114
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18908
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают