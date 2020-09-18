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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 25 сентября

сегодня 00:54

Фото оперативного штаба

Ещё 63 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё три пациента.

По состоянию на 25 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 715 случаев заражения коронавирусом, из них 744 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 63 новых случая.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались три пациента: это мужчина в возрасте 64 лет и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек.

Из стационаров выписаны ещё 73 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 11 610 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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