«Колоссальное расслоение»: родители увидели в дистанционном образовании рост неравенства школьников

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Некоторые дети без контроля учителя вообще перестают учиться; эксперты предполагают усиление разрыва между отличниками и двоечниками.

Удалённое обучение в школах России приводит к ухудшению перспектив получения качественного образования для детей. Такие выводы сделали эксперты центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.

Дистанционное обучение, которое ввели в России повсеместно из-за пандемии коронавируса, приводит к усилению расслоения учеников. По данным экспертов, дисциплинированные дети продолжают получать знания, а те, кому нужен плотный контроль, вообще забрасывают учёбу. Выводы эксперты сделали по результатам опросов родителей. 72 % респондентов заявили, что во время дистанционного обучения их дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможность следить за порядком в классе. Выходит, что троечники «существенно ограничивают свой уровень интереса к обучению».





«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», — отметил директор EdCrunch University Нурлан Киясов в разговоре с «РБК».

Существенными недостатками в дистанционном образовании родители считают низкую скорость интернет-соединения – так ответили 34 % опрошенных. Ещё почти треть отметили низкое качество работы онлайн-платформ. В плохой цифровой грамотности признался каждый пятый родитель. 10 % выделили низкую мотивацию учеников, а посредственное качество цифрового контента – 7 % опрошенных.



Напомним, в Новосибирской области на карантин по ОРВИ и коронавирусу закрыты 36 школ.