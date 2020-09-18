Конфликты и новые союзы: рунолог из Новосибирска предрекает сложные времена для горсовета

Рунический провидец дал прогноз – какой будет деятельность Совета депутатов Новосибирска в ближайшие пять лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; из открытых источников

Новосибирский рунолог Игорь Вечерский представил своё видение работы горсовета нового созыва. Насколько точной будет аналитика без политической ангажированности, станет понятно уже сегодня.

Ситуация, сложившаяся после выборов в горсовет, является новой реальностью, которая стала возможной благодаря ряду единовременно сформировавшихся факторов. Здесь сыграли роль и экономическое положение в обществе, и усталость избирателей от отсутствия альтернатив, а также агрессивная избирательная компания ряда кандидатов. К тому же неожиданный фактор привнёс «берлинский пациент», чего не могли предполагать участники выборов.

Можно сказать, что личная воля и стремление к достижению своих задач отдельных людей являлись основой для произошедших событий. За периодом бурной борьбы и противостояния наступит период затишья, когда всем действующим силам будет необходимо оценить вновь возникшую обстановку и переосмыслить свои планы на будущее. В будущем новые депутаты принесут новые векторы развития в политическую жизнь нашего общества, будет появляться новая информация и нечто тайное может стать явным.

Однако не стоит ждать в ближайшем будущем острых столкновений: в данный период времени будут использованы более мягкие пути взаимодействия, такие как дипломатия и поиск компромиссов. Хотя в некоторых случаях возможны эмоциональные проявления, но они не приведут к существенному результату. В отношениях «Единой России» и ЛДПР возможны новые инициативы, связанные с материальными проектами, финансовыми возможностями. Что в свою очередь, являясь важным фактором для успеха, может привести к возникновению конфликтных ситуаций, которые могут негативно повлиять на дальнейший путь отдельно взятых политических деятелей.

Во взаимодействии партии власти и КПРФ возможны обострения старых конфликтов, которые станут барьером для реализации возможных путей взаимодействия. Это может быть управляемым и контролируемым процессом, направленным на достижение определённых целей. Тем не менее вероятные сложности могут привести в будущем к новому витку проблем.

В то же время существовавший ранее недостаток возможностей между партиями КПРФ и ЛДПР может быть преодолён благодаря словесной коммуникации и умению находить общий язык.

К минусам можно отнести сложность в поиске верного пути взаимодействия и общих интересов. В этой связи не исключены перебранки между представителями политических организаций, однако у них есть возможность для диалога. Самая сложная ситуация может возникнуть в диалоге партии большинства и представителей нового течения в политической жизни города. Здесь вероятна прямая конфронтация и конкурентное взаимодействие, порой переходящее в неприкрытую неприязнь между сторонами. Следует отметить, что эти депутаты недостаточно понимают друг друга, ошибочно полагая наличие диаметрально противоположных взглядов у оппонента. Тем не менее в какой-то степени они имеют возможность нахождения компромисса и даже общего пути, который возможен в сотрудничестве.