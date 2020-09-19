Контрабандистов леса поймали в Новосибирской области

Фото pixabay.com

Двух томичей будут судить за контрабанду леса; злоумышленники хотели отправить груз в Казахстан.

Прокуратура Новосибирской области отправила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего и 49-летнего жителей Томска, которые обвиняются в попытке вывоза ценных пород дерева за границу.

По версии следствия, обвиняемые в Томске загрузили в грузовик более 44 кубометров древесины рыночной стоимостью более 354 тысяч рублей. Водителю машины они передали необходимые документы для пересечения границы с Казахстаном.

Однако в них были указаны недостоверные сведения об объёме товара и несоответствующая декларация о сделке с древесиной.

На границе Казахстана и России в Новосибирской области груз был задержан.

Напомним, новосибирским контрабандистам дерева грозит до семи лет.