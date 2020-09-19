Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Контрабандистов леса поймали в Новосибирской области

сегодня 12:40

Фото pixabay.com

Двух томичей будут судить за контрабанду леса; злоумышленники хотели отправить груз в Казахстан.

Прокуратура Новосибирской области отправила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего и 49-летнего жителей Томска, которые обвиняются в попытке вывоза ценных пород дерева за границу.

По версии следствия, обвиняемые в Томске загрузили в грузовик более 44 кубометров древесины рыночной стоимостью более 354 тысяч рублей. Водителю машины они передали необходимые документы для пересечения границы с Казахстаном.

Однако в них были указаны недостоверные сведения об объёме товара и несоответствующая декларация о сделке с древесиной.

На границе Казахстана и России в Новосибирской области груз был задержан.

Напомним, новосибирским контрабандистам дерева грозит до семи лет.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
Томская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42291
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41540
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31956
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
27785
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
20972
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19254
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
19160
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают