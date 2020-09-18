Коронавирус атаковал 23 красноярских школы: ряд классов переведён на удалёнку

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Коронавирусная инфекция продолжает потихоньку поражать россиян; в Красноярске он обнаружен у педагогов и учеников более 20 школ, классы стали учиться удалённо.

В управлении образования Красноярска подтвердили обнаружение коронавируса в 23 школах города. При этом далённо будут учиться только классы, где выявлены заболевшие, остальные посещают школы в стандартном режиме. Об этом пишет «Проспект мира». В каждом случае будут проведены специальные санитарные мероприятия и ограничительные меры.

В начале сентября в некоторых школах города и края обнаружили коронавирус, после чего классы перешли на дистанционное обучение.

Напомним, 24 сентября первую прививку от коронавируса поставил главный эпидемиолог Алтайского края.