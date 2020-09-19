Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 26 сентября – в Бразилии отменили карнавал, в Болгарии зафиксировали антирекорд, а голливудский актёр испытал российскую вакцину

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В Бразилии отменили карнавал, в Болгарии зафиксировали антирекорд, а голливудский актёр испытал российскую вакцину; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 26 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 32 423 130 человек, из которых 993 226 умерли, 24 108 934 выздоровели.

Отмена карнавала в Рио-де-Жанейро

Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, пишет портал G1. Однако не исключена возможность проведения праздника в более позднее время.

Карнавал в крупнейшем городе Бразилии традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.

Антирекорд в Болгарии

В Болгарии зафиксирован самый большой суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом за последние два месяца, сообщает Минздрав республики.

За последние сутки в Болгарии выявили 290 новых случаев. Общее число заболевших возросло до 19 573 человек, из них 785 привели к летальному исходу. С начала пандемии выздоровели 14 013 пациентов.

Иран и Россия обсудили сотрудничество

Посол Ирана в России Казем Джалали и специальный помощник президента России по научно-технической политике, секретарь Совета по науке и образованию Андрей Фурсенко обсудили вопросы научно-образовательного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Планируется совместное производства вакцины от COVID-19. Фурсенко также подчеркнул, что переговоры о поставке вакцины «Спутник V» ведутся с несколькими странами. Недавно Индия подтвердила решение приобрести 100 миллионов препаратов к концу текущего года.

Актёр Эдриен Броуди испытал российскую вакцину

В числе добровольцев, решивших испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, оказался 47-летний голливудский актёр Эдриен Броуди. О том, что он сделал прививку, артист сообщил на своей страничке в соцсети.

«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался добровольцем на испытания вакцины от COVID-19, они проходят в районе Лонг-Айленда. Вакцина – это та, что была создана в России. Я получил свой первый укол вчера в четыре часа вечера, и я хотел, чтобы вы знали, что это совершенно безопасно, без побочных эффектов», – написал артист.

В конце поста актёр добавил фразу на русском: «Я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши». Поклонники Броуди так и не поняли, что он имел в виду.

Напомним, вчера учёные назвали витамин, способный защитить от коронавируса.