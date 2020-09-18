Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 25 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Ещё четыре пациента умерли в Новосибирской области от коронавируса; с начала пандемии жертвами Covid-19 стали 432 человека.

По данным оперативного штаба, на утро 25 сентября в регионе выявлено 12 782 случая COVID-19, в том числе у 751 ребёнка. За минувшие сутки заразились 67 человек.

Как уточнили в штабе, скончались ещё четыре пациента. Это мужчины в возрасте 57 лет, 78 лет и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека», — отметили медики.

В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

«Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 393. В больницы районов госпитализированы 496 пациентов», — говорится в сообщении штаба.

Всего в Новосибирской области сделан 503 641 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 570 жителей региона, 42 785 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее учёный из Новосибирска прокомментировал эффективность новой вакцины от коронавируса.