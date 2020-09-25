Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 26 сентября – изменения в календаре прививок, возвращение удалёнки, мнение россиян и комментарии Кремля

Фотографии с сайта pixabay.com, Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм, а также из открытых источников

Изменения в календаре прививок, возвращение удалёнки, мнение россиян и комментарии Кремля; эти и другие главные новости дня – в обзоре Сиб.фм.

К 26 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 136 048 человек, из которых 20 056 умерли, 934 146 выздоровели.

Возращение удалёнки

Порядка 5 тысяч московских компаний получили рекомендации Сергея Собянина перейти на удалённый формат работы из-за ситуации с коронавирусом. Мэр Москвы уже направил руководителям соответствующие письма.

Ранее столичный оперштаб заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Москве. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30 %. Москвичей призвали носить маски в общественных местах и транспорте.

При этом столичные власти пока не планируют закрывать кафе и рестораны.

Внесут в список жизненно важных лекарств

Несколько препаратов от коронавирусной инфекции уже в ближайшую неделю будут внесены в список жизненно важных. Об этом сегодня заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко. Список лекарств пока не уточняется.

Кроме того, министр подчеркнул, что цены на некоторые препараты от COVID-19 будет регулировать Федеральная антимонопольная служба.

Изменения в календаре прививок

В России вакцинация от COVID-19 должна войти в национальный календарь профилактических прививок. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Он уточнил, что предложения по изменению календаря обсуждаются с учётом эпидемической ситуации, социальной значимости, важности и наличия эффективной тактики иммунизации.

Сложная обстановка в Сибири

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае вынуждает чиновников искать варианты для открытия новых ковидных госпиталей. Сегодня комиссия во главе с главным эпидемиологом региона Ириной Переладовой посетила медицинские учреждения Новоалтайска и Заринска.

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлён на месяц. Требования — соблюдение социальной дистанции и ношение масок. По результатам уже проведённых Роспотребнадзором проверок заведено пять административных дел на организации региона.

Кроме того, отделение горбольницы Новосибирска вновь перепрофилировали в инфекционное.

Россияне против вакцинации и ограничений

Большинство жителей России (57 % опрошенных) не одобряют введение осеннего карантина. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

О том, что властям следует ввести карантин в связи с ростом заболеваемости, заявили лишь 16 %. При этом число граждан, выступающих за введение карантина, за полгода снизилось в 2,5 раза (в марте — 40 %).

О готовности сделать прививку от коронавируса заявил только один из 10 опрошенных. Ещё 24 % склоняются к вакцинации. Однозначно против неё 33 % граждан.

Опрос был проведён с 21 по 23 сентября. Опрошены 1 600 граждан старше 18 лет в 373 населённых пунктах во всех округах России.

Комментарии Кремля

Отметим, в Кремле констатируют рост числа инфицированных коронавирусом, но считают, что принятые ранее меры позволяют обеспечить более контролируемую ситуацию. Дмитрий Песков заявил сегодня, что в настоящее время речи о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса не идёт.

Напомним, сегодня учёные озвучили версию о тяжёлых последствиях коронавируса.