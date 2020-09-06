Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Краснокнижного тигра Павлика убили в Амурской области

сегодня 12:27

Фото из открытых источников

В Амурской области возбудили уголовное дело после убийства тигра; по данным учёных, животное выпустили в природу в прошлом году.

Уголовное дело по факту убийства тигра возбудили в Амурской области. Туша животного найдена вблизи села Новостепановки Свободненского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Олега Зюбина.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ "О незаконной добыче животного, занесённого в Красную книгу РФ". Точная дата, когда всё произошло, устанавливается. Идёт следствие», — сказал Зюбин.

Собеседник ТАСС сообщил, что гибель тигра могла произойти в период с 8 по 23 сентября. Именно в эти дни ошейник, надетый на животное для мониторинга, перестал подавать сигнал. Поисками тигра занимались специалисты управления по охране животного мира Амурской области. Установлено, что погиб тигр Павлик, которого выпустили в природу в 2019 году.

В рамках следствия проводится проверка и в отношении управления по охране животного мира Амурской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет и штраф до миллиона рублей.

Напомним, депутат из Дагестана заплатит штраф за избиение краснокнижного беркута.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Красная книга
уголовное дело
тигр

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42148
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41193
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31686
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20824
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19147
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19080
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18845
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают