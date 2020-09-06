Краснокнижного тигра Павлика убили в Амурской области

Фото из открытых источников

В Амурской области возбудили уголовное дело после убийства тигра; по данным учёных, животное выпустили в природу в прошлом году.

Уголовное дело по факту убийства тигра возбудили в Амурской области. Туша животного найдена вблизи села Новостепановки Свободненского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Олега Зюбина.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ "О незаконной добыче животного, занесённого в Красную книгу РФ". Точная дата, когда всё произошло, устанавливается. Идёт следствие», — сказал Зюбин.

Собеседник ТАСС сообщил, что гибель тигра могла произойти в период с 8 по 23 сентября. Именно в эти дни ошейник, надетый на животное для мониторинга, перестал подавать сигнал. Поисками тигра занимались специалисты управления по охране животного мира Амурской области. Установлено, что погиб тигр Павлик, которого выпустили в природу в 2019 году.

В рамках следствия проводится проверка и в отношении управления по охране животного мира Амурской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет и штраф до миллиона рублей.

Напомним, депутат из Дагестана заплатит штраф за избиение краснокнижного беркута.