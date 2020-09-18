Лишай нашли в бердской школе

Фото pixabay.com и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Карантин на 45 дней объявлен в одном из классов в Бердске; у старшеклассника нашли лишай.

В Бердске в школе № 2 у старшеклассника обнаружен лишай. Согласно постановлению Роспотребнадзора класс отправлен на карантин. Об этом сообщает издание «Свидетель Бердск».

«По законодательству лишай — это не то заболевание, при котором требуется изоляция всех детей, они продолжают учиться. Занятия для школьников проводятся только в одном учебном кабинете, в столовой для них предусмотрена отдельная посуда», — сообщила «Свидетелю» Евгения Перфилова, директор учебного заведения.

По мнению директора школы, лишай не является для школы чем-то необычным. Заболевание обнаруживали в прошлом и в позапрошлом году.

«Лишай, так же как педикулез, есть во всех школах города. У нас, извините, в прошлом году вши были обнаружены у детей во многих школах, но классы при этом никто не закрывал», — резюмировала директор учебного заведения.

Напомним, в Бердске на карантин из-за коронавируса ушли 10 классов.