Маленькую нерпу выхаживали два месяца в Ленобласти

Фото: https://vk.com/sealrescue

Вылеченную нерпу Краськову выпустили в Ладожское озеро; специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» выхаживали тюленя в течение двух месяцев.

В конце июля в посёлке Краськово (Всеволожский район Ленинградской области) была найдена больная и слабая нерпа. Как сообщили сотрудники фонда в социальной сети, до болезни ластоногое млекопитающие хорошо охотилось, а во время лечения вело себя спокойно и уравновешенно, сообщает «ЛенТВ24».

Вчера, 23 сентября, нерпа Краськова вернулась домой, в Ладогу. Перед возвращением в озеро она раздумывала, сразу ли погружаться в воду или сначала отдохнуть под лучами теплого сентябрьского солнца.

Работникам базы отдыха, где выпустили тюленя, подарили плакат с информацией о ладожской нерпе. Он будет напоминанием отдыхающим о том, что по соседству с людьми живут удивительные животные, которых необходимо оберегать.

Напомним, у манулов из Новосибирского зоопарка уже трижды изменился цвет глаз.