«Матч ТВ» в полном объёме покажет Гран-при России «Формулы-1»

Фото канала «Матч ТВ»

25-27 сентября на «Сочи Автодроме» пройдёт одно из самых ожидаемых событий нынешней осени — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при России. Зрители матч «Матч ТВ» увидят прямые трансляции трёх серий свободных заездов, квалификации, а также самой гонки. На главном российском автодроме также будет работать студия, в гостях у которой ожидаются звёзды отечественного автоспорта. В воскресенье же в эфир выйдет специальный репортаж Дмитрия Занина с эксклюзивными кадрами из закулисья «больших призов» и самыми яркими моментами гоночного уик-энда.

Гран-при России пройдёт в олимпийской столице 2014 года в седьмой раз подряд. В нынешнем сезоне это 10-й по счёту этап чемпионата мира. Как и две недели назад, в Муджелло для поклонников королевских гонок будет открыт доступ на трибуны. Но если на Гран-при Тосканы организаторы допустили всего 2 880 болельщиков, то на «Сочи Автодроме» ожидается в общей сложности около 30 тысяч зрителей. При этом будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для того, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции. Все регламенты FIA по COVID-19 для участников и обслуживающего персонала сохранены: никаких пересечений представителей команд со зрителями, включая автограф-сессии, не будет.

Российским гонщикам подниматься на пьедестал почёта в Сочи пока не доводилось. Лучший результат среди них в 2015 году продемонстрировал Даниил Квят, занявший 5-е место. В текущем чемпионате он идёт на 14-й позиции. При этом пилот «Альфа Таури» в двух последних гонках финишировал в очковой зоне. Чаще всех побеждал на Гран-при России Льюис Хэмилтон — 4 раза. В личном зачёте британец в настоящий момент лидирует, опережая напарника по команде «Мерседес» финна Валттери Боттаса на 55 очков. Хэмилтон очень близок к седьмому чемпионскому титулу, повторению рекорда легендарного немца Михаэля Шумахера.

Кстати, у зрителей «Матч ТВ» будет возможность поболеть не только за Даниила Квята, но и за других российских пилотов, выступающих в младшей серии: Роберта Шварцмана, Артема Маркелова и Никиту Мазепина. Обе гонки «Формулы-1» будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ» 26 и 27 сентября. В нынешнем чемпионате «Формулы-1» после девяти этапов Шварцман занимает 4-е место, Маркелов — 5-е, Мазепин — 18-е.

Расписание трансляций Гран-при России «Формулы-1» (указано московское время):

25 сентября

10:55 Свободная практика 1, комментатор — Владимир Башмаков

14:55 Свободная практика 2, комментаторы — Алексей Попов и Наталья Фабричнова

26 сентября

11:55 Свободная практика 3, комментатор — Владимир Башмаков

14:55 Квалификация, комментаторы — Алексей Попов и Наталья Фабричнова

27 сентября

13:55 Гонка Гран-при России, комментаторы — Алексей Попов, Наталья Фабричнова

Гран-при России «Формулы-1» можно будет также смотреть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».