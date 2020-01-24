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Медики выяснили, какое необычное растение выводит лишний сахар из крови

сегодня 21:27

Фото pixabay.com

Есть так называемые «суперпродукты» — они не только насыщают организм, но и очищают его от токсинов, лишнего сахара и холестерина; одним из таких «суперпродуктов» является синяя кукуруза.

Медики в разных странах мира провели исследования, которые подтвердили, что синяя кукуруза эффективно выводит из крови сахар, пишет «Food.news». Но потенциал растения этим не исчерпывается: оно защищает от целого букета болячек, включая сердечно-сосудистые заболевания, помогает бороться с ожирением и диабетом. Снижает растение уровень холестерина и вымывает токсины.

Плантации синей кукурузы находятся на юго-западе Соединённых Штатов и в Мексике. Напоминающая по вкусу орехи, эта кукуруза предназначена для превращения в муку, есть варёные початки, как у обычной жёлтой кукурузы, не принято.

Напомним, 24 января названы самые популярные у соотечественников овощи и фрукты.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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