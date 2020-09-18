Молодая омичка слила данные вип-клиента банка

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Работницу омского отделения «Альфа-банка» обвиняют в распространении данных вип-клиента; девушка вину не признаёт.

Жительницу Омска обвиняют в сливе банковских данных вип-клиента. Как сказано в материалах дела, 29-летняя Юлия Кузькалова работала в местном отделении «Альфа банка». В один из рабочих дней, 11 июня прошло года, ей в Telegram написал неизвестный человек.

Он попросил у Юлии Кузькаловой данные вип-клиентов банка, на что, как считает следствие, девушка согласилась. По материалам дела, в тот же день она при помощи своей учётной записи нашла данные человека, и отправила копию получателю. Данные включали фамилию, имя, отчество, информацию о номерах счетах, виде и валюте счетов, доступных остатков на счетах клиента АО «Альфа-Банк».

Уже спустя несколько минут копию выписки получили сотрудники БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий). Это подразделение МВД, которое специализируется на преступлениях в сфере IT. Каким образом правоохранители получили доступ к данным, и с какой мотивацией Юлия Кузькалова могла отправить выписку со счёта вип-клиента, суд не уточняет. Свою вину девушка не признаёт. Следующее судебное заседание назначено на 28 сентября.

Напомним, накануне кемеровчане перевели больше 1,5 млн рублей мошенникам.