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Мужчина упал на козырёк подъезда: потребовалась помощь спасателей

сегодня 16:58

Скриншот и видео со страницы «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня спасатели сняли с козырька подъезда упавшего мужчину; он рухнул с третьего этажа.

Сегодня, 25 сентября, днём в 11:53 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от сотрудников ЕДДС, что в Дзержинском районе города на улице Красина мужчина упал на козырёк подъезда с балкона третьего этажа панельного дома. Требуется его спуск вниз.

Прибыв на место, спасатели обнаружили мужчину, поставили к подъезду раздвижную лестницу, забрались на козырёк и осмотрели упавшего. По предварительному диагнозу у него произошёл перелом голеностопного сустава на правой ноге. Спасатели оказали мужчине первую помощь, наложили на ногу шину, после чего спустили его вниз, используя для этого лотковые носилки, лестницу и альпинистское снаряжение.

Мужчина 1980 г. р. был передан бригаде врачей скорой помощи. По какой причине мужчина выпал с балкона – не сообщается.

Напомним, 25 августа женщина упала с высоты, когда мыла окна.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

МАСС
новосибирск
спасли ребёнка

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