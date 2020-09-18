На сколько вырастет материнский капитал

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Путин анонсировал новый размер маткапитала в 2021 году; сумма выплаты увеличится более чем на 20 тысяч рублей.

Размер материнского капитала в следующем году назвал президент России Владимир Путин во время выступления перед сенаторами. Глава государства отметил, что сумма должна индексироваться ежегодно и на первого, и на последующих детей.

Увеличение маткапитала президент связывает с тем, что основным приоритетом страны остаётся улучшение демографических показателей.

«В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший приоритет государственной политики России. Это дети, создание наилучших возможностей для их всестороннего развития. В послании текущего года предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку», – сказал президент.

В 2020 году размер маткапитала составил 616 617 рублей. При рождении первого ребёнка семья получает 466 617 рублей.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей. Таким образом он составит 639 432 рубля. За рождение первого ребёнка родители получат 484 тысячи рублей.

Напомним, президент также предложил увеличить пособия на детей от 3 до 7 лет.