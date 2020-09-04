Начальник управления образования брал взятки за питание детсадовцев

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В Красноярском крае под домашний арест отправили начальника отдела образования Железногорска; чиновник брал взятки за организацию питания в детских садах.

В Красноярском крае СК расследует уголовное дело в отношении уволенного с должности начальника отдела образования города Железногорска. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщают в СК, в период с 2016-го по июль 2019 года руководитель МКУ «Управление образования» получил разными частями взятку на общую сумму более 2,8 миллионов рублей. Деньги платил предприниматель за оказание ему помощи при участии в конкурсной процедуре, для дальнейшего заключения с ним договоров на поставку продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Омске директор школы попалась на взятках за детское питание.