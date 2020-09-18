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Неходжкинская лимфома: семикласснику из Новосибирска нужно лекарство для восстановления после химиотерапии

сегодня 10:47

Фото предоставлено благотворительным фондом «Защити жизнь»

14-летний школьник из Новосибирской области прошёл курс химиотерапии после обнаруженной у него злокачественной опухоли; сейчас подросток находится дома, но ему нужно лекарство для промывания установленного под кожей порта.

Препарат «Тауролок» для промывания подкожного порта необходим новосибирскому школьнику Артёму Василькову, который недавно прошёл курс химиотерапии и сейчас находится дома. Без этих манипуляций возможно образование тромбов, чего допустить нельзя. Стоимость десяти упаковок раствора — 72 тысячи рублей. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Защити жизнь».

Злокачественную опухоль — неходжкинскую лимфому — у 14-летнего ученика Аэрокосмического лицея нашли весной 2020 года. Ребёнку удаляли лимфоузел и нашли страшную болезнь. После этого школьник вместе с мамой несколько месяцев провёл в детском онкологическом отделении НЦРБ.

Артём — единственный ребёнок в семье, работает только отец, при этом Васильковы выплачивают ипотеку.

«Купить препарат самостоятельно они не могут», — уточнили в фонде.

Там объяснили, что после химио- и гормонотерапии Артёму с мамой нужно каждые 10 дней ездить в больницу на промывку катетера. Это необходимо, чтобы предотвратить образование сгустков крови (тромбов) и развитие инфекций, и делать это нужно строго по расписанию.

Когда очередной приём выпадает на будний день, Артёму приходится пропускать уроки, поскольку живёт семья Васильковых далеко от Краснообска.

«Чтобы Артем как можно реже вспоминал, через что ему пришлось пройти, и ездил в больницу только раз в 2-3 месяца, нужен препарат «Тауролок». В отделении его нет, когда он появится — тоже неизвестно. Но в наших силах сделать жизнь Артёма значительно легче! Стоимость десяти упаковок «Тауролока» — 72 000 рублей. Давайте вместе поможем Артёму поскорее вернуться к привычной жизни после тяжёлого лечения», — обратились в фонде ко всем неравнодушным.

Напомним, ранее фонд собирал деньги на лекарство девятилетнему Матвею.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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