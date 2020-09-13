Неожиданную причину лишнего веса назвали учёные

Фото pixabay.com

Хронический недосып может стать причиной лишнего веса человека; для похудения необходим полноценный 8-часовой сон.

Недосыпание может способствовать ожирению. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи, которые проанализировали привычки и медицинскую историю 17 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эти же данные подтвердили исследователи из Чикагского университета. Проведя опыт с добровольцами, которые спали по пять с половиной часов в сутки, учёные выяснили, что они худели значительно медленнее, чем те, кто спал по 8 часов.

Исследователи уточнили, что наверстать недельный недосып в выходные невозможно — по крайней мере, в целях похудения этот метод бесполезен.

Учёные отмечают, что только нормальный 8-часовой сон способен обеспечить правильный баланс гормонов, управляющих аппетитом.

«Здоровый сон, таким образом, оказался ещё более важным для правильной работы организма, чем можно было предположить», — говорится в публикации.

Напомним, ранее учёные назвали продукт для безопасного похудения.