Неожиданную причину лишнего веса назвали учёные
Фото pixabay.com
Хронический недосып может стать причиной лишнего веса человека; для похудения необходим полноценный 8-часовой сон.
Недосыпание может способствовать ожирению. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи, которые проанализировали привычки и медицинскую историю 17 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости».
Эти же данные подтвердили исследователи из Чикагского университета. Проведя опыт с добровольцами, которые спали по пять с половиной часов в сутки, учёные выяснили, что они худели значительно медленнее, чем те, кто спал по 8 часов.
Исследователи уточнили, что наверстать недельный недосып в выходные невозможно — по крайней мере, в целях похудения этот метод бесполезен.
Учёные отмечают, что только нормальный 8-часовой сон способен обеспечить правильный баланс гормонов, управляющих аппетитом.
«Здоровый сон, таким образом, оказался ещё более важным для правильной работы организма, чем можно было предположить», — говорится в публикации.
Напомним, ранее учёные назвали продукт для безопасного похудения.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают