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Несколько партнёров: почему женщины решаются на измены

сегодня 18:00

Фотографии с сайта pixabay.com

Многие психологи уверены, что женщинам гораздо сложнее решиться на измену, чем мужчинам; почему представительницы прекрасного пола всё-таки изменяют, рассказали сексологи.

Считается, что на измену любимому партнёру способны в основном мужчины. Но статистика говорит об обратном: женщины тоже достаточно часто изменяют. Что побуждает их на такие действия, рассказали сексологи для портала Sputnik Armenia. Они назвали три самые частые причины женских измен.

На первом месте оказались безразличие и грубость мужчины. Самая частая причина того, что женщина ищет любовь на стороне, — это нехватка добрых эмоций со стороны её постоянного партнёра.

На втором месте жизнь с мужчиной, который не хочет вообще никакого разнообразия. Тогда женщине может прийти в голову искать интересных впечатлений в объятиях другого.

Ну а на третьем месте типичная месть. Обиды, непонимание и скандалы — всё это однажды может вылиться в супружескую измену, а потом и в развод.

Поэтому сексологи рекомендуют мужчинам быть более внимательными к своим вторым половинкам, чтобы им не хотелось искать любовь за пределами своего дома.

Напомним, врачи рассказали, как орехи помогают заниматься сексом.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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