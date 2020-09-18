«Несколько сотен человек были»: Ургант пошутил над «тайной» инаугурацией Лукашенко

Фото: скришот с youtube.com

В Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко; Иван Ургант не обошёл стороной это событие, упомянув о нём в своём шоу.

Ведущий Иван Ургант в шоу на «Первом канале» пошутил о «тайной» инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ургант отметил, что в Минске «тайно» была проведена инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости. При этом на событие были приглашены несколько сотен человек.

«Что это вообще такое – тайная инаугурация? Когда человек тайно становится президентом страны. Представляете, насколько это надёжные люди, что они смогли сохранить это в тайне», — отметил в шутку ведущий.

Добавим, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Церемония инаугурации прошла 23 сентября в столице республики.

Напомним, на днях имя новосибирского депутата Натальи Пинус прозвучало в шоу Урганта после объявления о сборе денег на печь в подарок.