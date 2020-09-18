Новосибирск встал в 8-балльных пятничных пробках

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и скриншоты с сайта «Яндекс.Карты»

Новосибирские автомобилисты выстроились в огромные пробки на выездах из города; заторы начались до окончания рабочего дня.

Дороги Новосибирска вновь окрасились в красный и жёлтый цвета на картах сервисов «Яндекс.Карты» и 2GIS. Произошло это даже раньше обычного – до окончания рабочего дня. Сервисы приводят данные о 8-балльной загруженности на дорогах.

Труднее всего сейчас выехать из города: автомобилями забиты улицы Большевистская, Станционная, Красный проспект, Жуковского и Мочищенское шоссе.

Попасть на левый берег через Октябрьский мост и переезд Энергетиков также затруднительно. В центре города одна из самых сложных обстановок на кольце Калинина и улицах Дуси Ковальчук и Ипподромской.

Сложная ситуация наблюдается на проспекте Димитрова и улице Восход. Багровым цветом отмечен участок улицы Фабричной от «Речного вокзала».

По улице Кирова образовалась огромная пробка от станции метро «Октябрьская» до Инюшенского бора.

Пробки в Новосибирске не редкость. Почти каждый вечер автомобилисты стоят часами в огромных заторах. 22 сентября движение во всём городе оказалось скованно из-за повсеместных пробок.