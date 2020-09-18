Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирская область ухудшила своё положение в коронавирусном рейтинге

сегодня 16:27

Фото pixabay.com

За сутки регион поднялся на две позиции; теперь Новосибирская область на 40-й строке.

Новосибирская область за сутки поднялась на две позиции и сегодня, 25 сентября, оказалась на 40-м месте в общем списке российских регионов по суточному приросту случаев коронавируса.

За последние сутки в регионе было подтверждено на четыре положительных диагноза COVID-19 больше, чем вчера, — заболели 67 человек.

Пациентов, выписанных из больниц, на 5 человек больше, чем днём ранее — 78 человек.

За сутки подтверждено четыре летальных исхода от коронавируса.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 7 212 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42180
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41271
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31704
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20857
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19206
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19114
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18908
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают