Новосибирская область ухудшила своё положение в коронавирусном рейтинге

Фото pixabay.com

За сутки регион поднялся на две позиции; теперь Новосибирская область на 40-й строке.

Новосибирская область за сутки поднялась на две позиции и сегодня, 25 сентября, оказалась на 40-м месте в общем списке российских регионов по суточному приросту случаев коронавируса.

За последние сутки в регионе было подтверждено на четыре положительных диагноза COVID-19 больше, чем вчера, — заболели 67 человек.

Пациентов, выписанных из больниц, на 5 человек больше, чем днём ранее — 78 человек.

За сутки подтверждено четыре летальных исхода от коронавируса.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 7 212 случаев коронавируса.