Новосибирский певец Митя Фомин оценил голых актрис
Фото instagram.com/mf_agent
Митя Фомин оценил выставку с обнажёнными фотографиями актрис; сам артист не стесняется откровенно фотографироваться.
Певец Митя Фомин порекомендовал подписчикам сходить на фотовыставку в Москве. В экспозиции представлены портреты актрис в обнажённом виде.
Среди фотопортретов есть снимок подруги и партнёрши Фомина по спектаклям — актрисы Ольги Хохловой.
«Вы любите ходить голышом?Ну,или смотреть на голых? Представьте Олю @olga_hohlova_official совершено обнажений и на ней нет ничего, кроме контрабаса или баяна?! Так вот, я видел это своими глазами,не подсматривая!» — написал певец (орфография и пунктуация автора сохранены).
Мнения поклонников разделились: кто-то заинтересовался такой экспозицией и даже написал, что хотел бы сделать такие фотографии. Однако часть подписчиков заявила, что «артистам заняться нечем».
Напомним, Митя Фомин прокомментировал скандал вокруг Наташи Королёвой и Тарзана.
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