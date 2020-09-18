Новосибирский певец Митя Фомин оценил голых актрис

Фото instagram.com/mf_agent

Митя Фомин оценил выставку с обнажёнными фотографиями актрис; сам артист не стесняется откровенно фотографироваться.

Певец Митя Фомин порекомендовал подписчикам сходить на фотовыставку в Москве. В экспозиции представлены портреты актрис в обнажённом виде.

Среди фотопортретов есть снимок подруги и партнёрши Фомина по спектаклям — актрисы Ольги Хохловой.

«Вы любите ходить голышом?Ну,или смотреть на голых? Представьте Олю @olga_hohlova_official совершено обнажений и на ней нет ничего, кроме контрабаса или баяна?! Так вот, я видел это своими глазами,не подсматривая!» — написал певец (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мнения поклонников разделились: кто-то заинтересовался такой экспозицией и даже написал, что хотел бы сделать такие фотографии. Однако часть подписчиков заявила, что «артистам заняться нечем».

Напомним, Митя Фомин прокомментировал скандал вокруг Наташи Королёвой и Тарзана.