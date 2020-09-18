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Новосибирский «Вектор» выпустит вакцину от коронавируса в ноябре

сегодня 07:41

Фото pixabay.com

Первую партию вакцины от коронавируса, разработанную «Вектором», выпустят уже через месяц; об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует выпустить вакцину от коронавируса в ноябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Третий этап тестирования препарата «ЭпиВакКорона» планируют провести в два этапа и привлечь к этому людей старше 60 лет.

«На третьем этапе планируется проведение двух клинических исследований: клиническое исследование с участием 150 добровольцев старше 60 лет, а также многоцентровое клиническое исследование, в котором примут участие 5000 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет», — приводит агентство сообщение Роспотребнадзора.

Напомним, 22 сентября в «Векторе» назвали дату регистрации вакцины от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ГНЦВБ «Вектор»
новосибирск
вакцина
коронавирус

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