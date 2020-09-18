Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новые ограничения из-за коронавируса в Москве: полный текст указа Собянина

сегодня 18:25

Фото pixabay.com

Предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку; пенсионеров просят не выходить из дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о новой волне коронавируса. Градоначальник прежде всего просит людей старшего поколения, а также всех, кто страдает хроническими заболеваниями, по возможности оставаться дома. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Компаниям и организациям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы. Собянин просит перевести «как можно больше сотрудников» в такой режим дистанционки.

Чтобы борьба с коронавирусом была эффективной, всем нужно проявить ответственность, соблюдать масочный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, за минувшие сутки в России заболеваемость коронавирусом выросла сразу на 1,5 тысячи человек и составила 7 212 заражённых.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

волна коронавируса

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42187
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41296
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31709
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20869
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19227
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19124
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18930
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают