Новые ограничения из-за коронавируса в Москве: полный текст указа Собянина

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Предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку; пенсионеров просят не выходить из дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о новой волне коронавируса. Градоначальник прежде всего просит людей старшего поколения, а также всех, кто страдает хроническими заболеваниями, по возможности оставаться дома. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Компаниям и организациям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим работы. Собянин просит перевести «как можно больше сотрудников» в такой режим дистанционки.





Чтобы борьба с коронавирусом была эффективной, всем нужно проявить ответственность, соблюдать масочный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, за минувшие сутки в России заболеваемость коронавирусом выросла сразу на 1,5 тысячи человек и составила 7 212 заражённых.