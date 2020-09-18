Новые спикеры заксобрания и горсовета, Карелин – сенатор и убийство краснокнижного тигра: главные новости 25 сентября – в одном материале
Фото pixabay.com, Густаво Зырянова / Сиб.фм, заксобрания НСО, горсовета Новосибирска, Госдумы, СК РФ и из открытых источников
Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; выборы руководителей заксобрания и горсовета и отправка Александра Карелина в Совет федерации.
Последний рабочий день недели стал судьбоносным в политической жизни региона. Сразу два представительных органа новосибирской власти избрали своих глав. Случилось много и других, далёких от политики событий.
Депутаты парламента Новосибирской области 7-го созыва на первой после выборов сессии проголосовали за спикера. Была предложена единственная кандидатура – Андрея Шимкива, который руководил депутатами в последние пять лет.
За него единодушно и проголосовал 71 народный избранник.
На первой сессии горсовета сегодня, 25 сентября, члена партии «Единая Россия» Дмитрия Асанцева избрали председателем.
На пост спикера горсовета Новосибирска также претендовали Игорь Украинцев и Сергей Бoйко.
Александр Карелин, который на минувшей неделе досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы, будет представлять интересы Новосибирской области в Совете Федерации. За его кандидатуру на пост сенатора проголосовало сегодня, 25 сентября, большинство депутатов Законодательного собрания.
Защита Сергея Торопа, основателя общины «Церковь последнего завета», обжаловала избранную меру пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.
Протест аресту также высказали ближайшие помощники Виссариона – Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Правительство Москвы вводит коронавирусные ограничения для самых уязвимых категорий жителей.
С 28 сентября в столице вводятся следующие меры:
Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует выходить из дома без особой необходимости.
Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на дистанционный формат или взять отпуск.
Руководителям предприятий рекомендуется перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников и обеспечить строгое соблюдение санитарных мер.
В Красноярске предъявили обвинение руководителю наркологической клиники, где сгорели четыре человека, и поджигателю. Мужчина сам лечился в медцентре и поджёг комнату со спящими пациентами.
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, дело будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
В «Зимней вишне» сгорели 60 человек, в том числе 37 детей.
Уголовное дело по факту убийства тигра возбудили в Амурской области. Туша животного найдена вблизи села Новостепановка Свободненского района. Гибель тигра могла произойти в период с 8 по 23 сентября. Именно в эти дни ошейник, надетый на животное для мониторинга, перестал подавать сигнал. Поисками тигра занимались специалисты управления по охране животного мира Амурской области.
Установлено, что погиб тигр Павлик, которого выпустили в природу в 2019 году.
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