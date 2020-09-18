Новые спикеры заксобрания и горсовета, Карелин – сенатор и убийство краснокнижного тигра: главные новости 25 сентября – в одном материале

Фото pixabay.com, Густаво Зырянова / Сиб.фм, заксобрания НСО, горсовета Новосибирска, Госдумы, СК РФ и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; выборы руководителей заксобрания и горсовета и отправка Александра Карелина в Совет федерации.

Последний рабочий день недели стал судьбоносным в политической жизни региона. Сразу два представительных органа новосибирской власти избрали своих глав. Случилось много и других, далёких от политики событий.

Шимкив возглавил заксобрание

Депутаты парламента Новосибирской области 7-го созыва на первой после выборов сессии проголосовали за спикера. Была предложена единственная кандидатура – Андрея Шимкива, который руководил депутатами в последние пять лет.

За него единодушно и проголосовал 71 народный избранник.

Избрали председателя новосибирского горсовета

На первой сессии горсовета сегодня, 25 сентября, члена партии «Единая Россия» Дмитрия Асанцева избрали председателем.

На пост спикера горсовета Новосибирска также претендовали Игорь Украинцев и Сергей Бoйко.

Карелин – сенатор

Александр Карелин, который на минувшей неделе досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы, будет представлять интересы Новосибирской области в Совете Федерации. За его кандидатуру на пост сенатора проголосовало сегодня, 25 сентября, большинство депутатов Законодательного собрания.

Виссарион против ареста

Защита Сергея Торопа, основателя общины «Церковь последнего завета», обжаловала избранную меру пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.

Протест аресту также высказали ближайшие помощники Виссариона – Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

Возврат карантина в Москве

Правительство Москвы вводит коронавирусные ограничения для самых уязвимых категорий жителей.

С 28 сентября в столице вводятся следующие меры:

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует выходить из дома без особой необходимости.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на дистанционный формат или взять отпуск.

Руководителям предприятий рекомендуется перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников и обеспечить строгое соблюдение санитарных мер.

Обвинение за смерть пациентов красноярской клиники

В Красноярске предъявили обвинение руководителю наркологической клиники, где сгорели четыре человека, и поджигателю. Мужчина сам лечился в медцентре и поджёг комнату со спящими пациентами.

Дело «Зимней вишни» – в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, дело будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В «Зимней вишне» сгорели 60 человек, в том числе 37 детей.

Убийство тигра Павлика

Уголовное дело по факту убийства тигра возбудили в Амурской области. Туша животного найдена вблизи села Новостепановка Свободненского района. Гибель тигра могла произойти в период с 8 по 23 сентября. Именно в эти дни ошейник, надетый на животное для мониторинга, перестал подавать сигнал. Поисками тигра занимались специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

Установлено, что погиб тигр Павлик, которого выпустили в природу в 2019 году.