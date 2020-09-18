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«Об этом речи не идёт»: Песков высказал позицию Кремля по введению ограничений из-за второй волны коронавируса

сегодня 18:59

Фото из открытых источников и с сайта pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новых ограничений из-за коронавируса пока не предвидится; по мнению Кремля, предпринятых мер достаточно, чтобы сдержать инфекцию.

Предпринятых мер по мобилизации системы здравоохранения достаточно, чтобы сдержать пандемию коронавируса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идёт», – сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуются ли новые ограничительные меры из-за коронавируса.

Также представитель Кремля заметил, что здравоохранение находится на достаточном уровне, чтобы справляться с ростом больных.

«Мы констатируем определённый рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии», – отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что необходимо «быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких».

Напомним, за сутки с 24 по 25 сентября зафиксировано 7 212 заболевших коронавирусом в России. Сутками ранее обнаружили 6 595 новых случаев.

Автор:
Денис Калин

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