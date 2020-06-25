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Обварили кипятком: в Нижнем Новгороде поход в ресторан закончился трагедией

сегодня 02:20

Фото pixabay.com

Современный город полон опасностей; можно пойти отдохнуть в ресторане и заработать ожоги второй степени.

В Нижнем Новгороде жительница, пришедшая с компанией отдохнуть в престижном ресторане, вместо позитивных эмоций получила тур по больницам. Неуклюжий официант опрокинул на посетительницу чайник с кипятком, пишет «Открытый Нижний».

Нижегородка рассказала об инциденте на страничке в соцсети: у неё ожоги второй степени и изуродованная кожа. Возмущена посетительница и реакцией менеджмента ресторана: вместо оказания первой помощи и извинений, он начал запугивать пострадавшую, чтобы она не обращалась к медикам и в полицию. В настоящее время нижегородка получает медицинскую помощь, но не исключает продолжения «банкета» с участием правоохранителей.

Напомним, 25 июня новосибирцы переживали из-за уток на озере, так как рядом льётся кипяток.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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